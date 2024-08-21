Полтысячи человек продолжают тушить склады в Пролетарске

500 человек продолжают тушить пожар на складах в городе Пролетарске Ростовской области. К ликвидации возгорания и его последствий привлечены спасатели, пожарные, ГО и ЧС и медработники, сообщила местная администрация.
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