Руни предложил Гвардиолу на пост тренера сборной Англии

Уэйн Руни в своём подкасте предложил Пепа Гвардиолу на пост тренера сборной Англии. Daily Mail сообщает, что Футбольная ассоциация Англии поддерживает Томаса Тухеля, несмотря на его поражение от Аргентины в полуфинале чемпионата мира.