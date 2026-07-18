Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 546 подписчиков

Руни предложил Гвардиолу на пост тренера сборной Англии

Руни предложил Гвардиолу на пост тренера сборной Англии

Уэйн Руни в своём подкасте предложил Пепа Гвардиолу на пост тренера сборной Англии. Daily Mail сообщает, что Футбольная ассоциация Англии поддерживает Томаса Тухеля, несмотря на его поражение от Аргентины в полуфинале чемпионата мира.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии