Руни предложил Гвардиолу на пост тренера сборной Англии

Уэйн Руни в своём подкасте предложил Пепа Гвардиолу на пост тренера сборной Англии. Daily Mail сообщает, что Футбольная ассоциация Англии поддерживает Томаса Тухеля, несмотря на его поражение от Аргентины в полуфинале чемпионата мира.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии