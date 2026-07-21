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Царьград

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В Новосибирскую область доставили дополнительное топливо

В Новосибирскую область доставили дополнительное топливо

В регионе выросло количество работающих АЗС, а потребительский ажиотаж снизился.Новосибирская область получила дополнительные объемы топлива, и власти заявляют, что ситуация на заправках постепенно стабилизируется.

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