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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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Праздники для воскресенья 25 августа по всей России отмечают День шахтера и оперативно-поисковых подразделении МВД, а в Крыму еще и поздравляют виноделов.

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