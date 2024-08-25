Праздники для воскресенья 25 августа по всей России отмечают День шахтера и оперативно-поисковых подразделении МВД, а в Крыму еще и поздравляют виноделов.
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Праздники для воскресенья 25 августа по всей России отмечают День шахтера и оперативно-поисковых подразделении МВД, а в Крыму еще и поздравляют виноделов.