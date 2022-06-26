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Наталья Спиридонова: «Щербакова или Трусова? Не могу выбрать. Считаю, что они все достойны первого места»

Российская прыгунья в высоту Наталья Спиридонова рассказала об увлечении фигурным катанием. — А за какими-то другими видами спорта успеваете следить? — Да, очень люблю смотреть гимнастику — и художественную, и спортивную, а также фигурное катание.

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