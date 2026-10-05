Supreme Court To Hear Pivotal Climate Case With Billions At Stake Authored by Kevin Stocklin via The Epoch Times, The Supreme Court will hear oral arguments on Oct.
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