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Zero Hedge

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Supreme Court To Hear Pivotal Climate Case With Billions At Stake

Supreme Court To Hear Pivotal Climate Case With Billions At Stake

Supreme Court To Hear Pivotal Climate Case With Billions At Stake Authored by Kevin Stocklin via The Epoch Times, The Supreme Court will hear oral arguments on Oct.

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