Яннис Адетокумбо стал рекордсменом «Милуоки» по результативным передачам

Форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо стал рекордсменом клуба по результативным передачам. В матче с «Чикаго» (112:100) Яннис за 9 минут на площадке отдал 3 передачи и довел карьерный показатель до отметки 3 274 за 10 сезонов в НБА (все в составе «Бакс»).