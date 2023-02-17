Яннис Адетокумбо стал рекордсменом «Милуоки» по результативным передачам

Форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо стал рекордсменом клуба по результативным передачам. В матче с «Чикаго» (112:100) Яннис за 9 минут на площадке отдал 3 передачи и довел карьерный показатель до отметки 3 274 за 10 сезонов в НБА (все в составе «Бакс»).
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