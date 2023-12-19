Древние жители Триполья содержали крупный рогатый скот на огороженных участках

В результате археологических исследований учеными Кильского университета было установлено, что жители древних поселений Триполи-Кукутеня практиковали интенсивное пастушье хозяйство на огороженных участках Это позволяло им собирать навоз и использовать его для удобрения почв, где выращивались зерновые и бобовые культуры, составлявшие основу их рациона.