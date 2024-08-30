В Петербурге 5 сентября стартуют несколько соревнований по парусному спорту

В одном из них – рекордное количество участников В Петербурге 5 сентября стартуют сразу несколько соревнований по парусному спорту – финальный этап Всероссийских студенческих соревнований на Кубок Студенческой парусной лиги, Кубок губернатора и чемпионат вузов, сообщил сегодня в своём телеграм-канале вице-губернатор Борис Пиотровский.