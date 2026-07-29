Российские военные применили новую тактику при освобождении Шевченко в ДНР

Российские подразделения продолжают наступление на Добропольском направлении. По данным мониторинговых ресурсов, войска закрепляются на окраинах Доброполья - одного из последних крупных укрепленных районов ВСУ на западе Донецкой Народной Республики.
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