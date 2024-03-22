В Москве теракт. Что известно о трагедии в «Крокус Сити Холл»

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Комментарии
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чвсатпкьл
На какие места, что ты мелешь дура хохлацкая. 🤣😂
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2 час.
ч
чвсатпкьл
Документы им изготовили выдали в Турции и об этом признался один из террористов, устроились они в одном из хостелов в подмосковье. А здесь на ютубе есть один видеоролик таджикский, но там мужчина разговаривает на таджикском языке и видимо судя по напряжению он проклинает этих оборотней, от которых может пострадать таджикские гастеры. Видео, которое было под заголовком (ЧАНГИ МАСКВА 80 НАФАР БА ХАЛОКАТ РАСИД БИНЕН ХОИШ НАВОРО ПАН КУНЕН ЕХТИЁТ БОШЕН) тадж. В БИТВЕ ЗА МОСКВУ ПОГИБЛО 80 ЧЕЛОВЕК, СМОТРИТЕ, ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА ОБНОВЛЕНИЕ, БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ. теперь недоступно.
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2 час.
BN
Boris Nevzorov
Мало кто из коренных россиян решится на такое зверство. А вот ребята из кишлаков, со звериным менталитетом, оказывается, могут взяться за любую работу. Они это доказывают своим поведением , проживая у нас. Бандитизм, хулиганства, сексуальные насилия. Виной нынешней обстановки с мигрантами отсутствие нормальной цивилизованной миграционной политики. Сначала запустили миллионы, а только потом начинаем думать. Неужели не найдется в стране человека, который может предложить такую политику, не лобирующего чьи-то интересы, а предложить оптимальный вариант пребывания этих иностранцев у нас в стране?
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1 час.

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