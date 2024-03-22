В Москве теракт. Что известно о трагедии в «Крокус Сити Холл»

чвсатпкьл На какие места, что ты мелешь дура хохлацкая. 🤣😂

ч чвсатпкьл Документы им изготовили выдали в Турции и об этом признался один из террористов, устроились они в одном из хостелов в подмосковье. А здесь на ютубе есть один видеоролик таджикский, но там мужчина разговаривает на таджикском языке и видимо судя по напряжению он проклинает этих оборотней, от которых может пострадать таджикские гастеры. Видео, которое было под заголовком (ЧАНГИ МАСКВА 80 НАФАР БА ХАЛОКАТ РАСИД БИНЕН ХОИШ НАВОРО ПАН КУНЕН ЕХТИЁТ БОШЕН) тадж. В БИТВЕ ЗА МОСКВУ ПОГИБЛО 80 ЧЕЛОВЕК, СМОТРИТЕ, ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА ОБНОВЛЕНИЕ, БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ. теперь недоступно.