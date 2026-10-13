Юрист Бушуева: на шумных соседей стоит составить коллективную жалобу

Соседский шум во время ремонта способен довести до отчаяния, однако — это не преступление, а административное правонарушение.
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