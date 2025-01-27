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Всё о женщинах

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«Ведомости»: к профилактике школьного буллинга могут привлечь полицию и службы медиации

«Ведомости»: к профилактике школьного буллинга могут привлечь полицию и службы медиации

Такие меры содержатся в законопроекте, который прошёл нулевое чтение в Общественной палате. Предполагается обязать школы создавать специальные службы, которые бы занимались примирением конфликтующих школьников.

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