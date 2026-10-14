Главное новшество — единая таблица расчётов НДФЛ по всем основаниям, при этом налоговая база по-прежнему определяется отдельно для категорий доходов, облагаемых по разным ставкам.
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