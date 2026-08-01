Почему Киев под обстрелами, а официальные советы сводятся к мокрым марлевым повязкам? Сколько на самом деле погибших в украинской армии, если Зеленский «воскресил» 5 тысяч душ за месяц? Зачем Трамп требует недра Украины, называя это платой за 300 млрд долларов помощи? И когда отставка Зеленского станет обязательным условием для прекращения огня? Максим Гольдарб – украинский Читать далее: https://govorit.