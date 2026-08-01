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Говорит Европа ⚡

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Максим Гольдарб: Киев бомбят, а власть советует дышать через мокрую марлю

Максим Гольдарб: Киев бомбят, а власть советует дышать через мокрую марлю

Почему Киев под обстрелами, а официальные советы сводятся к мокрым марлевым повязкам? Сколько на самом деле погибших в украинской армии, если Зеленский «воскресил» 5 тысяч душ за месяц? Зачем Трамп требует недра Украины, называя это платой за 300 млрд долларов помощи? И когда отставка Зеленского станет обязательным условием для прекращения огня? Максим Гольдарб – украинский Читать далее: https://govorit.

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