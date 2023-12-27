Татьяна Навка поддержала выдвижение Владимира Путина на выборы в 2024 году

Ведется прием посетителей в предвыборном штабе, работают около 50 точек сбора подписей Татьяна Навка, олимпийская чемпионка по фигурному катанию, сообщила, что поддерживает решение президента Владимира Путина стать кандидатом на выборах.
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