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Татьяна Навка поддержала выдвижение Владимира Путина на выборы в 2024 году

Татьяна Навка поддержала выдвижение Владимира Путина на выборы в 2024 году

Ведется прием посетителей в предвыборном штабе, работают около 50 точек сбора подписей Татьяна Навка, олимпийская чемпионка по фигурному катанию, сообщила, что поддерживает решение президента Владимира Путина стать кандидатом на выборах.

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