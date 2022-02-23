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Мората после 1:1 с «Вильярреалом»: «Еще ничего не ясно. Знали, что у них отличная команда»

Альваро Мората высказался после 1-го матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Вильярреалом» (1:1). Нападающий «Ювентуса» считает, что туринцы могли одержать победу в этой игре.

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