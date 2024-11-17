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Минобороны РФ: Киев попытался атаковать Крым катерами

Минобороны РФ: Киев попытался атаковать Крым катерами

В ночь на 17 ноября Киев попытался атаковать Крым безэкипажными катерами. Дежурными огневыми средствами российской обороны активность противника была подавлена в акватории Черного моря, сообщили в Минобороны РФ.

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