Минобороны РФ: Киев попытался атаковать Крым катерами

В ночь на 17 ноября Киев попытался атаковать Крым безэкипажными катерами. Дежурными огневыми средствами российской обороны активность противника была подавлена в акватории Черного моря, сообщили в Минобороны РФ.
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