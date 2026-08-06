России нужен переход к «сталинской экономике», пока бюджет «не проел будущее» страны Дефицит федерального бюджета России к концу июля – началу августа превысил 8,7 трлн руб.
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России нужен переход к «сталинской экономике», пока бюджет «не проел будущее» страны Дефицит федерального бюджета России к концу июля – началу августа превысил 8,7 трлн руб.
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