Конгресс США одобрил повышение потолка госдолга на $480 млрд

ВАШИНГТОН, 13 октября. /ТАСС/. Контролируемая демократами Палата представителей Конгресса США во вторник одобрила повышение потолка государственного долга на 480 млрд долларов, что, согласно оценкам американского Минфина, позволит покрывать расходы до 3 декабря.
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