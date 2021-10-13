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Конгресс США одобрил повышение потолка госдолга на $480 млрд

Конгресс США одобрил повышение потолка госдолга на $480 млрд

ВАШИНГТОН, 13 октября. /ТАСС/. Контролируемая демократами Палата представителей Конгресса США во вторник одобрила повышение потолка государственного долга на 480 млрд долларов, что, согласно оценкам американского Минфина, позволит покрывать расходы до 3 декабря.

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