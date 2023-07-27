Медвежий угол

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  • Лариса Данилова
    Конфигурация территории Прибалтики и сувалкского коридора на карте напоминает огузок эрдельтерьера с хвостом. Как всё...Трибалты, вы как ...
  • Anlrey Boracow
    Ну сто тысяч, н сто тысяч, а вот корпус Добровольцев КНДР в количестве 25-30 тысяч воинов, это было бы очень не плохо...СТО ТЫСЯЧ КОРЕЙСК...
  • Андрей Бедный
    Так речь о прибалтике, а не о прибалтах ))) Ригу вообще еще Петр 1 у шведов купил. Какого хрена там какие-то латыши д...Трибалты, вы как ...

Вашингтон опять протестует

Вашингтон опять протестует

Су-35 вновь повеселились с 3 американских БПЛА MQ-9 в Сирии  Беспилотники Соединенных Штатов продолжают нарушать протоколы деконфликтинга, а российские ВКС уверенно дают им отпор.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
ЧТО делают американские дроны у берегов солнечной Ялты? На другом континенте...
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11 час.
Дмитрий Бакланов
Делают работу для Украины. Следовательно украинские дроны.
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11 час.
Александр Петров
Сбивать все что летает наплевать на США  чего они об себе возомнили на Черном море?
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5 час.

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