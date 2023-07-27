Су-35 вновь повеселились с 3 американских БПЛА MQ-9 в Сирии Беспилотники Соединенных Штатов продолжают нарушать протоколы деконфликтинга, а российские ВКС уверенно дают им отпор.
Вашингтон опять протестует
Комментарии
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лл
лина любимцева
ЧТО делают американские дроны у берегов солнечной Ялты? На другом континенте...
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11 час.
Дмитрий Бакланов
Делают работу для Украины. Следовательно украинские дроны.
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11 час.
Александр Петров
Сбивать все что летает наплевать на США чего они об себе возомнили на Черном море?
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5 час.
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