Цекало рассказал, почему не сядет за один стол с Ургантом, Светлаковым и Мартиросяном

Продюсер потерял друзей из-за новой жены. Александр с женой Дариной Starface.ru В интервью кинокритику Егору Беликову по поводу выхода фильма «Бендер: Начало» Александр признался, что приобрел любовь всей жизни, но потерял друзей из-за этого.