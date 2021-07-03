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Цекало рассказал, почему не сядет за один стол с Ургантом, Светлаковым и Мартиросяном

Цекало рассказал, почему не сядет за один стол с Ургантом, Светлаковым и Мартиросяном

Продюсер потерял друзей из-за новой жены. Александр с женой Дариной Starface.ru В интервью кинокритику Егору Беликову по поводу выхода фильма «Бендер: Начало» Александр признался, что приобрел любовь всей жизни, но потерял друзей из-за этого.

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