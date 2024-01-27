Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Министр обороны ФРГ заявил о неготовности Берлина противостоять Москве

Министр обороны ФРГ заявил о неготовности Берлина противостоять Москве

Берлин не готов к противостоянию с Москвой. С таким заявлением выступил глава оборонного ведомства ФРГ Борис Писториус.

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Комментарии
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Гарибян Сусанна
Идиоты! На кой ляд вы нам нужны с вашей развалившейся экономикой, внутренними проблемами, забастовками, и всем остальным? Мы не дураки, чтобы сажать вас себе на шею, кормить, за копейки снабжать газом, нефтью, электричеством, дешёвыми качественными продуктами и всем прочим. Может наши нэпманы и будут за это, но народ не позволит, слишком много крови на ваших руках  появилось  со времени начала СВО.  Чем тявкать на Россию, займитесь своими проблемами и оставьте нас в покое. Лучше платины стройте на побережье, скоро океан начнёт наступление, утонете все вместе.
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