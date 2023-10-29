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Скворцова: инсульт помолодел, до 8% случаев приходится на людей до 45 лет

Скворцова: инсульт помолодел, до 8% случаев приходится на людей до 45 лет

В России стремительно помолодел инсульт, до 8% от всех случаев пришлось на людей до 45 лет. Об этом РИА «Новости» рассказала руководитель Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова.

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