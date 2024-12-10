Москалькова: Киев не раз отказывался забирать своих военнопленных из-за "Азова"

Украинские власти неоднократно отказывались забирать своих военнопленных, предпочитая возвращать на родину только офицеров и солдат нацбатальона "Азов", рассказала в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
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