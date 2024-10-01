Расходы бюджета Петербурга в ближайшие три года вырастут до 4,6 трлн рублей

Более 50% из них предусмотрены на социально значимые направления. Более 104 млрд рублей потратят в 2025 году в Петербурге на меры социальной поддержки, в том числе 31 млрд рублей — на поддержку семьи, материнства и детства.
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