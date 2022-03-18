Нападающий «Кайрата» Канте забил в третьем матче КПЛ подряд. Игрок с 4-мя голами единолично возглавляет гонку бомбардиров

Нападающий «Кайрата» Хосе Канте во вчерашнем матче алматинцев забил гол в ворота «Тараза» (1:1). Гвинеец забивает в третьем матче КПЛ подряд.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх