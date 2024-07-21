Личка о Луневе в «Динамо»: «Придает команде спокойствие и уверенность. В Кубке будет играть Лещук, и будет хорошая конкуренция» 

В субботу бело-голубые обыграли «Факел» (3:1) в 1-м туре Мир РПЛ. — Скажите пару слов о первом матче Андрея Лунева и его влиянии на команду.
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