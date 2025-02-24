Минпромторг предложил запретить оборот чистого метанола

Министерство промышленности и торговли России предложило внести поправки в законопроект «О государственном регулировании оборота метанола и метанолсодержащих жидкостей», об этом сообщает «Известия» Изменения предполагают, что оборот чистого метанола и веществ, содержащих это вещество, станет возможным только в случае модификации их свойств, таких как изменение цвета, запаха или вкуса.
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