Минпромторг предложил запретить оборот чистого метанола

Министерство промышленности и торговли России предложило внести поправки в законопроект «О государственном регулировании оборота метанола и метанолсодержащих жидкостей», об этом сообщает «Известия» Изменения предполагают, что оборот чистого метанола и веществ, содержащих это вещество, станет возможным только в случае модификации их свойств, таких как изменение цвета, запаха или вкуса.