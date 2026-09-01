Ликвидация своей социалки — последнее средство Запада в противостоянии со всем миром

Экономический упадок бывшего «золотого миллиарда» так очевиден, что даже нобелевские лауреаты по экономике начали что-то подозревать.
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