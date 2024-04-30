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РИАН: Штаб армии США признался в проблемах тестирования гиперзвукового оружия

РИАН: Штаб армии США признался в проблемах тестирования гиперзвукового оружия

Сотрудники Штаба армии США столкнулись с проблемами доступности и возможностей для проведения тестирования гиперзвукового оружия, об этом проинформировал министр американских ВВС Фрэнк Кендалл, передает РИА Новости.

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