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Вы умнее школьника из СССР, если наберете 9/10 — ТЕСТ

Вы умнее школьника из СССР, если наберете 9/10 — ТЕСТ

Как насчет того, чтобы проверить свои знания по разным школьным предметам? Если ответите правильно на девять вопросов в нашем тесте, то вы гораздо умнее восьмиклассника из Советского Союза.

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