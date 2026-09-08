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ДумаТВ

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Останина: семейная политика приобрела статус государственной

Останина: семейная политика приобрела статус государственной

Семейная политика приобрела статус государственной, что повлияло и на работу Государственной Думы, заявила глава Комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

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