В Актау открылся реабилитационный центр социальной и бытовой адаптации инвалидов

В Актау в доме №24 29 микрорайона, при поддержке акимата города и Общественного фонда «Kazakhstan Active Rehabilitation», был открыт «Реабилитационный центр социальной и бытовой адаптации инвалидов», сообщает пресс-служба акимата города.
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