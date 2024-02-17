Интересная жизнь с Vera Star 12 февраля в Государственную думу был представлен законопроект, который предусматривает возможность объявления зарубежных организаций любого типа нежелательными и, соответственно, запрещенными в РФ.
"Пускай теперь на паперть идут": Володин в Госдуме озвучил жестокое решение по иноагентам и это не конфискация
Комментарии
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Людмила Лиханова
За это время обнаглевшие и уверовавшие что им ничего не будет полностью проявились и потянули за собой других. Так что лучше тихо и спокойно подождать когда они высунутся чтобы потом прихлопнуть разом целую кучу...всему свое время .
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8 час.
Е Пронина
вы наверное не в курсе, что бизнес можно организовать на пропавшего без вести и действовать от его лица по доверенности или на другое лицо не под санкциями, условного пупкина и он даже не будет знать что делается, как учредитель ооо, и будут по прежнему деньги зарабатывать в России, и тоже будет управляться гендиректором с правом подписи, схем множество, потому в государстве и не могут остановить вывоз капитала))и отследить все не могут, тк все повязаны системой и ничего не делают, пока команда фас не поступит,,, может показательно кого то сделают,,, и на этом все,,,
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7 час.
В
Виталик
Абсолютно с Вами согласен!
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3 час.
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