В Архангельске в 2026 году рассчитывают ввести более 146 тысяч кв. метров жилья

По данным главы города Дмитрия Морева, суммарный объем ввода может превысить 2 тысячи квартир.По данным главы города Дмитрия Морева, суммарный объем ввода может превысить 2 тысячи квартир.
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