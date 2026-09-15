В Санкт-Петербурге отменили юбилейный концерт певицы Ларисы Долиной: что случилось

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 сентября, ФедералПресс. Юбилейный концерт народной артистки РФ Ларисы Долиной, который должен был состояться в большом концертном зале «Октябрьский» в Санкт-Петербурге 15 ноября, не состоится.
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