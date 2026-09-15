ФедералПресс
ФедералПресс
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ФедералПресс

34 подписчика

В Санкт-Петербурге отменили юбилейный концерт певицы Ларисы Долиной: что случилось

В Санкт-Петербурге отменили юбилейный концерт певицы Ларисы Долиной: что случилось

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 сентября, ФедералПресс. Юбилейный концерт народной артистки РФ Ларисы Долиной, который должен был состояться в большом концертном зале «Октябрьский» в Санкт-Петербурге 15 ноября, не состоится.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым