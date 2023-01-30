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Камила Валиева поделилась видео со съемок клипа певицы Натальи Подольской

Российская фигуристка Камила Валиева поделилась видео со съемок клипа певицы Натальи Подольской. «Я нахожусь на съемках клипа.

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