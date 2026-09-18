Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 407 подписчиков

Российские войска освободили Веролюбовку и Золотой Колодезь в ДНР

Российские войска освободили Веролюбовку и Золотой Колодезь в ДНР

 Оба населенных пункта перешли под контроль российских подразделений накануне, 17 сентября. Андрей Аркадьев18-09-2026 11:32 © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» Поделиться: Российские войска взяли под контроль Веролюбовку и Золотой Колодезь в Донецкой Народной Республике.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым