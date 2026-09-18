Российские войска освободили Веролюбовку и Золотой Колодезь в ДНР

Оба населенных пункта перешли под контроль российских подразделений накануне, 17 сентября. Андрей Аркадьев18-09-2026 11:32 © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» Поделиться: Российские войска взяли под контроль Веролюбовку и Золотой Колодезь в Донецкой Народной Республике.
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