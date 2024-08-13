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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Никита Сошников: «Трактор» выходил на агента с предложением, но до меня информация дошла с опозданием. Было желание остаться, но поезд уже ушел, Челябинск не стал ждать»

– Вы в расцвете сил, у вас был скорее хороший сезон в «Тракторе» – 10 голов и 27 очков в регулярке, гол и две передачи в плей-офф.

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