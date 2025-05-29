Новые меры поддержки семей с детьми начнут действовать в Нижегородской области с 1 июля

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 мая, ФедералПресс. Сегодня депутаты ЗСНО во втором чтении приняли внесенный губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным закон о дополнительных мерах соцподдержки семей с детьми.
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