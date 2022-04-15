Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Лазарев
    Элтон организует свой полиандрем?))Фейки недели: бег...
  • ГОРОДНИЧИЙ РЖЕВСКИЙ
    Мне больше бы понравилась его ФИО в реестре колонии, пусть и общего режима, лет так на пять!Минюст РФ включил...
  • Евгений
    Черчилль был прав, когда назвал Польшу "гиеной Европы".Речь Посполитая 2...

Минобороны Китая объявило о старте комплексных военных учений у Тайваня

Минобороны Китая объявило о старте комплексных военных учений у Тайваня

Визит конгрессменов США на Тайвань вызвал ответную реакцию властей КНР.Министерство обороны Китайской Народной Республики объявило о старте комплексных военных учений у Тайваня в ответ на прибытие на остров делегации американских конгрессменов.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх