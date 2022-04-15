Минобороны Китая объявило о старте комплексных военных учений у Тайваня

Визит конгрессменов США на Тайвань вызвал ответную реакцию властей КНР.Министерство обороны Китайской Народной Республики объявило о старте комплексных военных учений у Тайваня в ответ на прибытие на остров делегации американских конгрессменов.
Визит конгрессменов США на Тайвань вызвал ответную реакцию властей КНР.Министерство обороны Китайской Народной Республики объявило о старте комплексных военных учений у Тайваня в ответ на прибытие на остров делегации американских конгрессменов.
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