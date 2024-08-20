5 отравляющих веществ, которыми лечили пациентов эскулапы XIX века

Кокаин как средство от детской зубной боли в XIX веке. | Фото: lifeglobe.net. В XIX веке еще не существовало понятия «наркозависимость», поэтому в аптеках в свободном доступе можно было отыскать всевозможные дурманящие вещества, которые запатентовывались как панацея практически от всех болезней.