Руины вместо рая: как Грузия за 35 лет потеряла заводы, курорты и миллионы людей Юлия ЧелкановаВ 80 километрах от Тбилиси, среди живописных гор, стоит завод, который когда-то обеспечивал бутылками всемирно известный «Боржоми».