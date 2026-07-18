Руины вместо рая: как Грузия за 35 лет потеряла заводы, курорты и миллионы людей Юлия ЧелкановаВ 80 километрах от Тбилиси, среди живописных гор, стоит завод, который когда-то обеспечивал бутылками всемирно известный «Боржоми».
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