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«Коммерсантъ»: Нехватка кадров в России достигла 2,7 миллиона вакансий

«Коммерсантъ»: Нехватка кадров в России достигла 2,7 миллиона вакансий

Во втором квартале 2024 года в России наблюдалась нехватка работников для заполнения 2,7 миллиона вакансий, передает издание «Коммерсантъ» со ссылкой на экспертов Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ.

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