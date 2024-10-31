«Коммерсантъ»: Нехватка кадров в России достигла 2,7 миллиона вакансий

Во втором квартале 2024 года в России наблюдалась нехватка работников для заполнения 2,7 миллиона вакансий, передает издание «Коммерсантъ» со ссылкой на экспертов Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ.