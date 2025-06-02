Кардиолог Ашихмин сообщил, что алкоголь в жару может привести к обмороку

Кардиолог Ярослав Ашихмин напомнил о том, что употребление спиртных напитков в жаркую погоду способно стать причиной потери сознания и множества других проблем со здоровьем, призвав снизить количество выпиваемого в тёплые дни.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии