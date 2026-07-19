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Царьград

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Кибер-пёс на страже: робособака выявила должников на празднике в Казахстане

Кибер-пёс на страже: робособака выявила должников на празднике в Казахстане

Робот с ИИ во время массового мероприятия помог найти нарушителей.Во время торжеств по случаю Дня металлурга в казахстанских городах Балхаш и Темиртау правоохранители впервые задействовали для патрулирования роботизированную собаку с элементами искусственного интеллекта.

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