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Политическая чистка в московском метро: кто за Навального – на выход

Политическая чистка в московском метро: кто за Навального – на выход

Сразу несколько источников написали, что московский метрополитен начал массовые увольнения. Как минимум 40 человек обратились к председателю независимого профсоюза московского метро и рассказали, что им предлагают уволиться по собственному желанию.

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