Что можно посадить в сентябре.

В сентябре грядки пустеют в огороде. Собран урожай кабачков, баклажанов, томатов, лука, моркови, одна лишь зимняя капуста сиротливо круглится в уголке, да пузатые тыквы жадно ловят оранжевыми боками остывающие с каждым днем лучи солнца.
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