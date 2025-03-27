Что можно посадить в сентябре.

В сентябре грядки пустеют в огороде. Собран урожай кабачков, баклажанов, томатов, лука, моркови, одна лишь зимняя капуста сиротливо круглится в уголке, да пузатые тыквы жадно ловят оранжевыми боками остывающие с каждым днем лучи солнца.