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Восхищение и зависть: весь мир поражен русским истребителем-невидимкой

Восхищение и зависть: весь мир поражен русским истребителем-невидимкой

Конструкция, эксплуатационные характеристики и возможности малозаметности истребителя-невидимки Су-57 Су-57 вобрал в себя целый ряд конструктивных особенностей, снижающих его эффективную площадь рассеяния.

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